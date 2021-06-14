وزارة الاتصال الجزائرية تقرر سحب اعتماد مكتب قناة «فرانس 24»

قررت وزارة الاتصال (الإعلام) الجزائرية، اليوم الأحد، سحب اعتماد مكتب قناة "فرانس 24" الإخبارية التلفزيونية بالجزائر.

وقال عمار بلحيمر وزير الاتصال (الإعلام) الناطق باسم الحكومة الجزائرية إن قرار سحب الاعتماد سببه "العداء الجلي والمتكرر لهذه القناة إزاء بلادنا ومؤسساتها وعدم احترامها لقواعد أخلاقيات المهنة وممارستها للتضليل الإعلامي والتلاعب إضافة إلى العدوانية المؤكدة ضد الجزائر".

وكانت وزارة الاتصال قد وجهت في 13 مارس الماضي لقناة "فرانس 24" إنذارا أخيرا قبل السحب النهائي للاعتماد بسبب تحيزها الصارخ في تغطية المسيرات في الجزائر.

وذكر بيان لوزارة الاتصال أن تحيز قناة "فرانس 24" في تغطية مسيرات الجمعة صارخ من خلال الذهاب دون رادع إلى استعمال صور من الأرشيف "لمساعدة البقايا المناهضة للوطنية المشكلة من منظمات رجعية أو انفصالية ذات امتدادات دولية".