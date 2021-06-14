ارتفاع أسعار الجملة في الهند إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود

ارتفعت أسعار الجملة في الهند إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو لعام 1992، بسبب ارتفاع تكاليف السلع، بالاضافة إلى الانهيار الذي حدث في العام الماضي، مما سلط الضوء على الضغوط المتزايدة التي يواجهها جانب العرض في الاقتصاد الذي دمره فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن وزارة التجارة الهندية القول اليوم الإثنين، إن مؤشر أسعار الجملة ارتفع في شهر مايو بنسبة 12.94% عن العام الماضي، بالمقارنة مع متوسط التقدير الذي بلغ 13.4% في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" للانباء.

وفي حين أن جزءا كبيرا من ارتفاع الاسعار قد يعود إلى المقارنة مع تراجع الأسعار في العام الماضي أثناء فترة تفشي الوباء - وهو ما يعرف باسم التأثير الأساسي - فإن الرقم سيضيف إلى المخاوف بشأن التضخم، التي سيطرت على صانعي السياسات على مستوى العالم.