رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يلتقي الرئيس بحضور وزراء حكومته

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قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، أعضاء حكومته الجديدة.

والتقى الوزراء الـ27، الرئيس رؤوفين ريفلين لالتقاط صورة تذكارية.

ويتكون الائتلاف الجديد من ثمانية أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي، كما أنه يضم للمرة الأولى حزبا عربيا.

ومن المقرر أن يخلف الرئيس الإسرائيلي المنتخب إسحاق هرتسوج، الرئيس الحالي ريفلين في التاسع من يوليو القادم.

ووافق الكنيست الليلة الماضية بهامش ضئيل للغاية على حكومة بينيت، ما وضع نهاية لحقبة نتنياهو الذي ظل يشغل المنصب لمدة 12 عاما.

وبعد الاجتماع مع الرئيس، من المقرر أن يسلم نتنياهو مكتبه رسميا إلى بينيت.