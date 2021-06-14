الجيش اللبناني يوقف 686 شخصاً من جنسيات مختلفة خلال مايو

د ب أ

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم الاثنين، أن وحداتها أوقفت خلال شهر مايو المنصرم 686 شخصاً من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم متعدّدة.

وعددت القيادة في البيان بعض الجرائم التي تورط بها الموقوفون ومنها " الاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية".

وشملت المضبوطات، بحسب البيان " 142 سلاحاً حربياً، نحو 40 ألف طلقة من مختلف العيارات، 157 آلية، وحوالى 570 كيلوجراما من نبات الحشيش المخدر، بالإضافة إلى عدد من أجهزة الاتصالات والمراقبة. وسُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم".