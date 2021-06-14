تراجع مخزون زيت النخيل في إندونيسيا خلال أبريل الماضي

تراجع مخزون زيت النخيل لدى إندونيسيا خلال أبريل الماضي إلى 14ر3 مليون طن مقابل 27ر3 مليون طن خلال مارس الماضي بحسب بيان صادر عن اتحاد صناعة زيت النخيل في إندونيسيا (جابكي) اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان "جابكي" القول إن صادرات إندونيسيا من زيت النخيل خلال أبريل الماضي تراجعت إلى 64ر2 مليون طن مقابل 23ر3 مليون طن خلال مارس الماضي، في حين بلغ الإنتاج خلال أبريل الماضي 1ر4 مليون طن مقابل 02ر4 مليون طن خلال مارس الماضي.

في الوقت نفسه استقر حجم الاستهلاك المحلي عند مستوى 59ر1 مليون طن خلال الفترة نفسها.

ويشير "جابكي" إلى زيادة الإنتاج خلال الفترة من مايو الماضي وحتى نوفمبر القادم، في ضوء دورة الإنتاج الطبيعية لأشجار نخيل الزيت في إندونيسيا.

ودعا الاتحاد منتجي زيت النخيل إلى المحافظة على معدلات الإنتاجية في ظل اتجاه الإنتاج والأسعار إلى الارتفاع.