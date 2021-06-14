وزير المالية: الموازنة الجديدة للدولة تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطن

معيط: نستهدف تحقيق نمو بنسبة 5.4% في الموازنة الحالية



قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة الجديدة للدولة تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطن، موضحًا أن الموازنتين خلال العام المالي الماضي والحالي يتم إعدادهما خلال ظروف جائحة كورونا، ما يضيف تحديات أكثر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن موازنة العام الحالي بدأت في تحسين الأجور للعامين بالدولة، إضافة إلى أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي وتوفير فرص عمل لقطاع كبير من المواطنين من خلال الاستثمارات التي تم ضخها.

وأشار إلى استهداف الموازنة لتحقيق نمو بنسبة 5.4%، ما يعني زيادة الاستثمارات خلال العام المالي الحالي، مضيفًا أن الاستثمارات حاليًا تبلغ 385 مليار جنيه، بعدما كانت تبلغ 61 مليار جنيه فقط خلال موازنة عام 2014/2015.

وأوضح أن ضخ الاستثمارات من إنشاء محطات مياه شرب ورصف طرق والاستثمار في البنية التحتية يخلق فرص عمل جديدة وإنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تخفف عن المواطن عبء الخدمات الطبية، لتجعل النظام يتحمل أعباء تحقق خطر المرض، موضحًا أن كل ذلك يساهم بطريقة غير مباشرة في تحسين حياة المواطن زيادة أجره بصورة غير مباشرة، فضلًا عن زيادته بصورة مباشرة.

وذكر أن الموازنة الجديدة تضم سداد مبلغ 180 مليار جنيه لصناديق المعاشات، و361 مليار جنيه للمرتبات، و102 مليار جنيه لدولاب العمل، و579 مليار جنيه خدمة دين، إضافة إلى 321 مليار جنيه للدعم والمزايات الاجتماعية.