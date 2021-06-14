بدء إختبارات نادى الزمالك بالبحر الأحمر والصعيد

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يستعد نادى الزمالك للقيام بجولة في صعيد مصر لمدة 10 أيام لإجراء إختبارات لقطاع الناشئين وذلك لاكتشاف المواهب في كرة القدم مواليد 2013 وحتى مواليد 2003 ، تحت إشراف الكابتن جمال عبدالحميد المشرف العام على قطاعات كرة القدم والكابتن طارق يحى رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك.

تبدأ جولة الإختبارات من مدينة رأس غارب الثلاثاء القادم ، بملعب الفتح ويليها إجراء الإختبارات يوم الأربعاء بملعب مركز شباب الميناء فى مدينة الغردقة ، وبعدها تنطلق الإختبارات لمحافظة قنا على ملاعب نادى الألومنيوم الرياضى بنجع حمادى.

تتكون اللجنة الفنية لإختبارات الناشئين لنادى الزمالك من الكابتن هشام يكن والكابتن بدر حامد والكابتن مصطفى نجم والكابتن أسامة حسن والكابتن أشرف يوسف والكابتن محمد كمونة وعدد كبير من نجوم نادى الزمالك السابقين ، ومعهم المنسق العام للبحر الأحمر والصعيد الكابتن حسن مختار .