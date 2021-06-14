سلطة الانتخابات في الجزائر: ادعاءات حركة مجتمع السلم دعوة لزرع الفوضى

اعتبرت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر يوم الأحد، إدعاءات حركة مجتمع السلم أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر والمحسوبة على التيار الإخواني، بأنها "تمس بأخلاق الدولة وصون بناء الجمهورية ودعوة مبطنة لزرع الفوضى والتشكيك".

كانت حركة مجتمع السلم كشفت في وقت سابق يوم الأحد إنها تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية المسبقة التي جرت يوم السبت، داعية رئيس الجمهورية إلى ما أسمته: "حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها فعليا وفق ما وعد به".

كما نبهت الحركة إلى "ثمة محاولات واسعة لتغيير النتائج وفق السلوكيات السابقة، ستكون عواقبها سيئة على البلاد ومستقبل العملية السياسية والانتخابية".

لكن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أكدت في بيان لها أنها "أوفت بما تعهدت وإلتزمت به "وفقا للدستور والقانون العضوي للانتخابات، بتوفير كل الشروط والضمانات التي مكنت الشعب الجزائري من الانتخاب والاختيار في جو سلمي تميز بالديمقراطية.

وجددت السلطة تأكديها على إنها "أهل للأمانة وأنها قادرة عليها أمام الله والشهداء والوطن والتاريخ وبكل شفافية تعرضها أمام الشعب ليتبين الصادق من المفتري".