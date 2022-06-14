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أظهرت بيانات البنك المركزي المكسيكي الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد خلال الأسبوع المنتهي يوم 10 يونيو الجاري بمقدار 568 مليون دولار مقارنة بالأسبوع السابق إلى 198.7 مليار دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي للمكسيك خلال الأسبوع السابق بمقدار 247 مليون دولار.

ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من أرصدة البنك المركزي والحكومة من العملات الأجنبية والذهب وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

وكانت المكسيك قد استقبلت استثمارات أجنبية مباشرة خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 19.4 مليار دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي ارتبطت باندماج شركتي تيلفيزا ويونيفيجن، وإعادة هيكلة شركة أيرو ميكسيكو والتي بلغت قيمتها معا 6.9 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه زادت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأولية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي الذي سجل استثمارات بقيمة 11.9 مليار دولار.