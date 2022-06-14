 مسؤول بالصحة العالمية: العالم الآن في المرحلة الأخيرة من جائحة كورونا - بوابة الشروق
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مسؤول بالصحة العالمية: العالم الآن في المرحلة الأخيرة من جائحة كورونا


نشر في: الثلاثاء 14 يونيو 2022 - 9:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يونيو 2022 - 9:28 م
قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط، إن العالم الآن في المرحلة الأخيرة من جائحة كورونا، وذلك بسبب انخفاض عدد الوفيات، رغم وجود إصابات بالفيروس في عدد من الدول.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، على قناة "Etc"، مساء الثلاثاء، أن هناك مؤشرًا يؤكد انحصار جائحة كورونا بالعالم، مطالبًا في الوقت نفسه بمواصلة تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن مصر من الدول القليلة حول العالم التي تفعّل النظام الذي حددته منظومة الصحة العالمية خلال جائحة كورونا.

وأوضح أن نسبة الحصول على جرعتين من لقاح كورونا في إقليم الشرق الأوسط وصلت لـ٤٣٪.

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