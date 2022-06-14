إصابة شخص إثر تصادم سيارتين في الإسكندرية

أصيب شخصًا، إثر اصطدام سيارتين ملاكي، لدى سيرهما في الطريق العام، منطقة السيوف "شماعة" التابعة لنطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل، شرقي محافظة الإسكندرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الاسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، ومدير إدارة شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي حول إصابة شابًا، إثر اصطدام سيارتين ببعضهما البعض.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي إصابة الشاب، وحدوث تلفيات بالسيارتين، فتم نقله إلى المستشفى لإسعافه.

ووفقًا لمصدر أمني، الإثنين، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.