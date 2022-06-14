أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الاستثمارات المباشرة الأجنبية، قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني، ارتفعت بـ17.3% على أساس سنوي لتصل إلى 564.2 مليار يوان خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري.

وبالدولار الأمريكي، ارتفع تدفق تلك الاستثمارات بنسبة 22.6% على أساس سنوي إلى 87.77 مليار دولار أمريكي.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيانات الوزارة، فقد قفز تدفق الاستثمارات المباشرة الأجنبية في صناعة الخدمات بنسبة 10.8% على أساس سنوي إلى 423.3 مليار يوان، بينما ارتفع التدفق في الصناعات فائقة التكنولوجيا بنسبة 42.8% عن العام السابق.

وارتفعت الاستثمارات المباشرة الأجنبية في قطاع الصناعات التحويلية فائقة التكنولوجيا بنسبة 32.9% عن الفترة المماثلة من العام السابق، فيما ارتفعت في قطاع الخدمات فائقة التكنولوجيا بنسبة 45.4% على أساس سنوي.