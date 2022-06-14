محافظ البحيرة يتفقد أعمال تطوير كورنيش الجدية بمدينة رشيد

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بجولة ميدانية مساء اليوم بمدينة السحر والجمال رشيد زهرة النيل، تفقد خلالها عدد من المشروعات الخدميه بالمدينة، وذلك فى إطار جولاته الميدانية بمدن ومراكز المحافظة للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى القطاعات، والموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة وتذليل مايعترض تنفيذها من معوقات والإلتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لنهوها.

كما تفقد المحافظ مسجد أبو مندور وتل أبو مندور، والتى قامت المحافظة بأعمال تطوير محيط المسجد بتكلفة ١.٧ مليون جنيه ضمن أعمال تطوير رشيد ورفع كفاءة وتركيب الانترلوك وعمل سور حديدي.

وتفقد المحافظ طريق النشو ومدخل مدينة رشيد الرئيسي وإشارة المرور الجديدة عند مسجد العباسى والتي تم تنفيذها لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة السير أمام المواطنين والقضاء على الاختناقات المرورية، حيث تم تزويد الإشارة بعلامات مرور إرشادية وكاميرات مراقبة حديثة ومتطورة لمتابعة إنتظام الحركة المرورية وكذا ضبط أى مخالفات، كما تم تنفيذ أعمال التجميل بالميدان من تشجير وأعمدة إنارة ديكورية لتعكس المظهر الجمالى والحضارى للمدينة.

هذا وقد وجه محافظ البحيرة بالاستفادة القصوى من الإمكانيات التى تتمتع بها المدينة لإقامة المشروعات الاستثمارية وكذا تنمية الفرص السياحية التى تزخر بها رشيد بالإضافة إلى استغلال المساحات الكبيرة لإقامة المهرجانات والاحتفالات والتي ستوفر فرص عمل للشباب ورواج لحركة السياحة والتجارة.

رافق المحافظ خلال الجولة مهندس حازم الأشمونى السكرتير العام للمحافظة، ومهندسة نور الهدى محمد عبدالواحد رئيس مركز ومدينة رشيد، و هشام الجاهل عضو مجلس النواب و أمين الصيرفي عضو مجلس الشيوخ عن دائرة رشيد، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.