قضت محكمة عراقية، اليوم الثلاثاء، بالسجن لمدة 6 سنوات بحق امرأة تحمل الجنسية الأوزبكية أدينت بتهمة الإرهاب والانتماء إلى تنظيم داعش.

وقال مجلس القضاء الأعلى بالعراق، في بيان صحفي، إن المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية أصدرت حكماً بالسجن مدة 6 سنوات بحق إرهابية تحمل الجنسية الاوزبكية بعد اعترافها أنها إحدى أعضاء تنظيم داعش الإرهابي".

ووفق البيان، اعترفت السيدة أنها دخلت إلى العراق عام 2015 بصورة غير شرعية مع زوجها الذي ينتمي إلى داعش، وقد قتل في إحدى المعارك بمحافظة نينوى.

وأضاف البيان أن "الحكم بحق المجرمة يأتي استنادا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب العراقي".