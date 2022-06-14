تحقيقات النيابة تكشف سبب نشوب حريق داخل منزل الفنان محمد هنيدي

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تباشر النيابة الكلية بشمال الجيزة، التحقيقات حول نشوب حريق داخل منزل الفنان محمد هنيدي.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق.

كشفت التحقيقات، أن ماسا كهربائيا بأحد أجهزة التكييف داخل الشقة تسبب في نشوب حريق، والتهم عددا من الأجهزة والتكيفات.

كانت البداية بتلقي الحماية المدنية بالجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية، وبالانتقال والفحص تبين أنها شقة الفنان محمد هنيدي.

وبفحص الحريق تبين أن ماسا كهربائيا وراء الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.