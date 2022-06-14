القوات المسلحة الأردنية تنفذ تمرينا أمنيا مشتركا لرفع الجاهزية

أعلنت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ تمرين عسكري أمني مشترك في محافظة مأدبا، يتخلله جهد جوي، إضافةً إلى العمليات الأرضية.

وقالت في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التمرين يأتي ضمن الخطط والبرامج التدريبية السنوية التي تنفذها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، لرفع مستوى الكفاءة والجاهزية لدى منتسبيها.

وكانت القوات الأردنية أجرت بالمنطقة الشمالية الغربية في السعودية خلال شهر مارس الماضي، مناورات التمرين المشترك "سحاب 4" مع القوات المسلحة السعودية لمواجهة أسلحة الدمار الشامل.

واشتمل التمرين الذي استمر لمدة أسبوعين، على الاستطلاع الكيماوي الراجل والآلي، وإجراءات جمع العينات، وتطهير وإخلاء المصابين حسب سلسلة الإخلاء الطبي، إضافةً إلى تنفيذ عمليات استطلاع منزل إرهابي بتصنيع مواد كيماوية وبيولوجية خطرة والتعامل مع الصواريخ البالستية.