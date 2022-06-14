 وزير الخارجية الباكستاني يصل إلى طهران - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 يونيو 2022 11:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك ما هو السيناريو الأفضل لمنتخب الكرة المصري؟
النتـائـج تصويت

وزير الخارجية الباكستاني يصل إلى طهران

وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري
وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 14 يونيو 2022 - 11:04 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يونيو 2022 - 11:04 ص

وصل وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري إلى العاصمة الإيرانية طهران لإجراء مباحثات تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية.

ويرأس وزير الخارجية الباكستاني وفدا سياسيا واقتصاديا رفيعا في الزيارة التي تستمر يومين.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أنه من المقرر أن يلتقي زرداري نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في طهران اليوم الثلاثاء، كما سيستقبله الرئيس آية الله إبراهيم رئيسي اليوم أيضا.

وتتزامن زيارة زرداري مع الذكرى الـ 75 لبدء إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أمس أن زرداري سيبحث خلال الزيارة مختلف أبعاد العلاقات الثنائية، ومنها العلاقات التجارية والاقتصادية، وشراء الكهرباء من إيران، وقضية الأسواق الحدودية، وتطوير طرق الاتصالات البرية والسككية بهدف تسهيل سفر المواطنين بين البلدين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك