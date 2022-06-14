وزير الخارجية الباكستاني يصل إلى طهران

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وصل وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري إلى العاصمة الإيرانية طهران لإجراء مباحثات تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية.

ويرأس وزير الخارجية الباكستاني وفدا سياسيا واقتصاديا رفيعا في الزيارة التي تستمر يومين.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أنه من المقرر أن يلتقي زرداري نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في طهران اليوم الثلاثاء، كما سيستقبله الرئيس آية الله إبراهيم رئيسي اليوم أيضا.

وتتزامن زيارة زرداري مع الذكرى الـ 75 لبدء إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أمس أن زرداري سيبحث خلال الزيارة مختلف أبعاد العلاقات الثنائية، ومنها العلاقات التجارية والاقتصادية، وشراء الكهرباء من إيران، وقضية الأسواق الحدودية، وتطوير طرق الاتصالات البرية والسككية بهدف تسهيل سفر المواطنين بين البلدين.