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أعلنت مجموعة صناعة الكمبيوتر والإلكترونيات الصينية العملاقة "لينوفو جروب ليمتد" اعتزامها شراء حصص مباشرة في شركتي "بي.سي.سي دبليو لينوفو تكنولوجي سوليوشنز" و"بي.سي.سي نتورك سيرفسز" مقابل 613.6 مليون دولار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن لينوفو ستشتري 80% من أسهم "بي.سي.سي دبليو لينوفو تكنولوجي سوليوشنز"، و20% من أسهم "بي.سي.سي نتورك سيرفسز"، وسيتم سداد قيمة الصفقة في صورة 513.6 مليون دولار نقدا و100 مليون دولار في صورة أسهم.

ويتولى بنك "إتش.سي.بي.سي" البريطاني دور المستشار المالي لمجموعة لينو​فو جروب.