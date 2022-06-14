رئيسة المراكز الطبية تتفقد مركز القسطرة بمستشفي شرق المدينة بالإسكندرية

زارت الدكتورة مها إبراهيم رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، اليوم الإثنين، مستشفي شرق المدينة بالإسكندرية، متفقدة مركز القسطرة وجراحة القلب والصدر الذي يتم وضع اللمسات النهائية له تمهيدا لتجهيزه وافتتاحه خلال الفترة القادمة.

وأشارت مستشفي شرق المدينة، في بيان، اليوم الإثنين، أنه تم خلال الزيارة عرض خطة تطوير قسم الطوارئ وتكاملها مع تشغيل مركز القسطرة وجراحة القلب والصدر.

وأشادت رئيسة أمانة المراكز الطبية خلال الزيارة بالمستوي الإنشائي المتميز للمبني، مقدمة لإدارة المستشفي وجميع العاملين بها علي الجهود المبذولة لتطوير الخدمة المقدمة بشرق المدينة.