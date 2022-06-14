أوكرانيا: تسلمنا 10% فقط من الأسلحة الغربية

أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن كييف تلقت ”نحو 10% من الأسلحة“ التي تطالب شركاءها الغربيين بها لمواجهة القوات الروسية.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار، للتلفزيون الرسمي: ”أسلحة نحن بحاجة إليها، تلقينا 10% منها تقريبًا“، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتابعت: ”لن نتمكن من الانتصار في هذه الحرب دون مساعدة شركائنا الغربيين، بغض النظر عن الجهود التي تبذلها أوكرانيا واحتراف جيشنا“.

واعتبرت أنه يجب ”تحديد مهل واضحة لتسليم الأسلحة، لأن كل يوم تأخير هو يوم ليس لمصلحة حياة الجنود الأوكرانيين ولا لشعبنا“.

وأضافت: ”لا يمكننا الانتظار لفترة طويلة لأن الوضع صعب جدًا، لا سيما بالشرق في منطقة دونباس، حيث يتقدم الروس تدريجيًا منذ عدة أسابيع إلى حد السيطرة الكاملة على منطقة لوجانسك“.

ودعت آنا ماليار، إلى وضع ”جدول زمني دقيق (…) في المستقبل القريب، والحفاظ على إرادة شركائنا الغربيين في دعم أوكرانيا ماليًا وعسكريًا“.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مجددًا الدول الغربية على إرسال ”المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية بشكل أسرع“ لأن ”الروس لديهم 10 أو 100 مرة أكثر“.

ولفت خلال لقاء عبر الفيديو مع صحفيين دنماركيين إلى أن الجيش الأوكراني ”ليس لديه ما يكفي من الأسلحة البعيدة المدى والعربات المدرعة“.

وتابع: ”تعتمد سرعة استعادة السيطرة على الأراضي المحتلّة على المساعدة والأسلحة“ التي يرسلها الغربيون.

وأضاف: ”إذا منحنا المزيد من الأسلحة، يمكننا التقدّم“.