مسلم: تشابه اسمي مع مؤدي المهرجانات «مسلم» سبب لي مشاكل داخل النقابة

قال المطرب مسلم، إنه تعرض للكثير من المواقف المحرجة بسبب تشابه اسمه مع مؤدي المهرجانات وبالأخص داخل نقابة المهن الموسيقية، رغم أنه بعيد تماما عن هذه النوع من الأغاني.

وأضاف مسلم لـ"الشروق": "عند تخليص أوراق حفلاتي داخل نقابة المهن الموسيقية تقوم النقابة برفض عملي للحفلات وهذا لأنهم يفتكرونني مؤدي المهرجانات، واذهب بعدها للتوضيح هذا الأمر وحل الأزمة وإظهار كارنية النقابة الخاص بي ولكن هذا الموقف تكرر عدة مرات".

وكشف أيضا أنه "غير محب للسماع أغاني المهرجانات ولا يدعمها، رغم نجاحها الكبير مع الجمهور فهي مؤثرة بشكل كبير وأصبحت لونا فنيا جديدا يتفاعل معه الشباب والبنات في الأفراح وأتمنى لو استمر يكون خالي من الكلمات البذيئة".

جديد بالذكر آخر أعمال المطرب مسلم أغنية "مين كان سبب" من كلمات وألحان مسلم وتوزيع موسيقى على الدين عمر وإخراج أحمد ماريو.. وتوزيع شركة ديجيتال ساوند وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي .