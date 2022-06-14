 لجنة تحقيق اقتحام الكونجرس تعقد ثاني جلساتها لسماع شهادة مسؤولي حملة ترامب - بوابة الشروق
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لجنة تحقيق اقتحام الكونجرس تعقد ثاني جلساتها لسماع شهادة مسؤولي حملة ترامب

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 14 يونيو 2022 - 8:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يونيو 2022 - 8:29 ص

عقدت لجنة التحقيق في اجتياح الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) ثاني جلساتها العلنية؛ لعرض المزيد من الأدلة بشأن عدم اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بهزيمته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الثلاثاء/، أن المحققين ركزوا -خلال الجلسة- على سماع شهادة مسؤولي الحملة الانتخابية لترامب، والذين أكدوا أنه لم يعترف بالهزيمة رغم أنهم نصحوه بالاعتراف بعدم الإعلان عن الفوز.
وكانت اللجنة قد أكدت -مؤخرا- أنها حصلت على أدلة جوهرية تظهر أن تغريدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حفزت "جماعات متطرفة" على اقتحام الكابيتول يوم 6 يناير 2021.


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