وزيرة الثقافة التونسية: المهرجانات قاطرة للتنمية وتخلق فرصًا لتطوير الصناعات الثقافية

أكدت وزيرة الشؤون الثقافية التونسية الدكتورة حياة قطاط القرمازي أن تونس من الدول العربية التي تعتبر المهرجانات الثقافية قاطرة للتنمية ورافعة مهمة لخلق الفرص للسياحة الثقافية وتطوير الصناعات الثقافية المختلفة.

وأضافت الوزيرة التونسية - خلال لقائها المدير التنفيذي لمهرجان "جرش" مازن قعوار على هامش مشاركتها في فعالية "أريد عاصمة للثقافة العربية 2022" بالأردن - أنه يوجد في تونس العديد من المهرجانات المهمة التي يمكن أن تقدّم شراكة حقيقية مع مهرجان جرش للثقافة والفنون، وعلى رأسها مهرجان قرطاج الدولي، ودعت إلى مزيد من تبادل الخبرات بين الطرفين.