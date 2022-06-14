هناك العديد من المعلمين، الذين يرغبون في معرفة شروط الاعتذار عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة، حتى يتمكنوا من اتخاذ تلك الخطوة وتقديم طلب بالاعتذار عن المراقبة إذا توافرات إحدى الشروط المحددة.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد حددت شروط للاعتذار عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة 2022، حتى يتمكن المعلم من الاطلاع عليها قبل تقديم طلب الاعتذار عن أعمال الثانوية العامة التي اقترب موعدها.

شروط الاعتذار عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة 2022

يمكنك التعرف على شروط الاعتذار عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة 2022 بالتفاصيل، وذلك من خلال النقاط التالية الموضحة أمامك:

أولًا:- يُعفى المعلم من أعمال امتحانات الثانوية العامة إذا كان مريضًا، ويجب وقتها تسليم تقرير طبي معتمد ومختوم من المجلس الطبي.

ثانيًا: سفر الزوج أو العمل بالمناطق النائية ليتم توثيق ذلك بخطاب معتمد من جهة العمل.

ثالثُا: الاعتذار بسبب وجود طفل رضيع لم يتعدى عمره العامين، مع تقديم شهادة ميلاد الطفل.

رابعًا: وفاة أحد الزوجين، وذلك مع تقديم شهادة وفاة لم تتجاوز عام واحد.

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خامسًا: وجود طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو مصاب بمرض مزمن مع تقديم تقرير طبي يفيد ذلك.

سادسًا: صورة من جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث في حالة السفر إلى الخارج.

سابعًا: ندب الزوج أو الزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة، إذ يمكن أن يعتذر أحدهم، مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين.

اعتذارات الثانوية العامة للمعلمين

هذا وتستعد المديريات لاستقبال طلبات المعلمين، الذين يرغبون في تقديم اعتذار عن أعمال الثانوية العامة 2022، بدءًا من يوم 14 يونيو وتستمر حتى يوم 16 من الشهر ذاته، حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الجدير بالذكر، أنه من الضروري توافر سبب واحد على الأقل لقبول اعتذار المعلم وإعفاءه عن أعمال الثانوية العامة 2022.