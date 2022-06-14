روسيا تفرض عقوبات على عشرات الصحفيين والشخصيات الإعلامية البريطانية

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فرضت روسيا، حظرا على عشرات الصحفيين البريطانيين، من بينهم رؤساء بي بي سي وتايمز والجارديان، من دخول البلاد.

ونقلت اليوم الثلاثاء، وكالة بي إيه ميديا البريطانية عن بيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية الروسية القول إن أولئك المذكورين في القائمة المتضمنة ل 29 شخصا "متورطون في نشر متعمد لمعلومات كاذبة ومتحيزة" حول روسيا والحرب في أوكرانيا.

كما فرضت موسكو عقوبات على 20 شخصية أخرى تزعم أنهم مرتبطون بصناعة الدفاع.

وقالت روسيا إن الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام الذين وردت أسماؤهم في القائمة ساهموا في "تأجيج الخوف من روسيا داخل المجتمع البريطاني".

من جانبه، قال متحدث باسم شبكة بي بي سي: "سنواصل تقديم التقارير بشكل مستقل وعادل".

وأوضحت روسيا أن الشخصيات المدرجة في القائمة والمرتبطة بصناعة الدفاع البريطانية شاركوا في اتخاذ قرارات "بشأن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، والتي يستخدمها المعاقبون المحليون والتشكيلات النازية لقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية".

وتضمنت القائمة قائد البحرية البريطانية وكبار المسؤولين التنفيذيين في شركتي الدفاع والطيران تاليس البريطانية وبي إيه إي سيستمز.