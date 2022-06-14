نائب رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

استقبل الدكتور وائل نبيل عبد السلام، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، وفد فريق المراجعين الخارجيين بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، قبل قيامهم بزيارة ميدانية لكلية الطب لتجديد الاعتماد بعد مراجعة إستيفاء المتطلبات اللازمة لضمان جودة التعليم والاعتماد بالكلية، ومدى استيفائها لمعايير التقييم، وذلك بحضور الدكتور على عبد المحسن المكلف بتسيير أعمال عميد كلية الطب، والدكتورة مديحة واصف، خبير الجودة والإعتماد بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، والدكتور كمال متولى، مدير مركز ضمان الجودة بجامعة الإسكندرية، والدكتورة عزة بركة مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الطب، وفريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.



وأكد "نبيل" خلال اللقاء حرص الجامعة على تطوير أدائها وقدرتها المؤسسية، والتقييم المستمر للعملية التعليمية، طبقا للمعايير الأكاديمية والبحثية والأنشطة العلمية، ودورها فى خدمة المجتمع، ضماناً لجودتها واستعداداً لحصولها على الإعتماد، مشيراً إلى أن كلية الطب بجامعة الإسكندرية من الكليات العريقة واستحدثت مؤخراً درجة علمية مشتركة مع جامعة مانشيستر البريطانية والتى تعد من أهم البرامج العلمية المشتركة بجامعة الإسكندرية.



وأضاف أن المستشفيات الجامعية توفر كافة الوسائل التعليمية التي تساهم فى رفع الكفاءات العلمية لطلاب كلية الطب.



وأشار عميد كلية الطب أن الكلية تنفذ مجموعة من الأنشطة التعليمية بوحداتها المختلفة سواء في المبنى الرئيسي أو المستشفيات مشيراً أن الكلية توفر كافة الوسائل التعليمية الحديثة لطلابها ومتابعة أحدث المستجدات فى المجال الطبي ليتناسب مع التطور العلمي الذي يشهده العالم.



وأكد الدكتور كمال متولى أن مركز ضمان الجودة بجامعة الإسكندرية يقدم كافة أنواع الدعم لكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية لأستيفاء متطلبات التقدم للإعتماد، والخطة الاستراتيجية، وتوصيف البرامج والمقررات، والفيديوهات التوضيحية، وملفاتها على نظام المعلومات بالهيئة، التي تتضمن توضيحاً لأهم الموارد المتاحة بالكلية من المدرجات والمعامل وقدراتها المؤسسية وغيرها، بالإضافة إلى توثيق أهم الأنشطة التعليمية والطلابية داخل المؤسسة، والتي يقوم فريق الزيارة بفحصها إلكترونياً.