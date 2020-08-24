هيئة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على عقار يعيد نمو الشعر بالكامل

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت، أمس الاثنين، على عقار يعيد نمو الشعر بالكامل ما يعني انتهاء معاناة الملايين ممن يعانون من داء الثعلبة والصلع.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقار الباريستينيب وهو دواء من صنع شركة "إيلي ليلي" ينمي الشعر عن طريق منع جهاز المناعة من مهاجمة بصيلات الشعر.

كما أن هناك شركتين، وهما شركة Pfizer و Concert Pharmaceuticals تسيران عن كثب مع عقاقير مماثلة تعرف باسم مثبطات. وتعتبر الأدوية معروضة بالفعل في السوق لعلاج التهاب المفاصل وأمراض المناعة الذاتية الأخرى.

وأضافت الصحيفة أن موافقة هيئة الغذاء والدواء مهمة للتغطية التأمينية لهذه الأدوية باهظة الثمن، والتي يبلغ سعرها حوالي 2500 دولار شهريًا.

فيما تمت دراسة عقار ليلي في تجربتين، برعاية الشركة ونشرت الشهر الماضي في مجلة نيو إنجلاند الطبية والتي شملت 1200 مريض يعانون من داء الثعلبة الحاد. وكان ما يقرب من 40 % ممن تناولوا الدواء استعادوا نمو الشعر بشكل كامل أو شبه كامل بعد 36 أسبوعًا، وبعد عام استعاد ما يقرب من نصف المرضى شعرهم.

من جهته، قال الدكتور بريت كينج، أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة ييل، والباحث الرئيسي في تجربتي ليلي ويقود أيضًا التجارب التي ترعاها الشركات "إنه متفائل بأن معدل نجاح الأدوية سيتحسن"، مضيفا أن "المصنعين قادرون على تحسين مثبطات فعندما يكون لدى الشركات الثلاث أدوية في السوق، فإن المرضى الذين لا يستجيبون لعقار إحدى الشركات قد يستجيبون لإحدى الأدوية الأخرى".