بدء جلسة استماع في اتهام لفولكس فاجن البرازيل باستخدام عمالة من الرقيق فى السابق

بدأت في العاصمة البرازيلية برازيليا جلسة استماع في اتهام لشركة فولكس فاجن دو برازيل المملوكة لمجموعة فولكس فاجن باستخدام عمالة من الرقيق في مزرعة بمنطقة الأمازون تابعة للشركة في حقبتي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

جاء ذلك وفقا لما أكده ممثل الادعاء المختص رافاييل جارسيا رودريجز لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء.

وأوضح جارسيا رودريجز أن هذه القضية تدور حول منح تعويض للعاملين في المزرعة وللمجتمع البرازيلي.

من جانبه، قال متحدث باسم فولكس فاجن ردا على سؤال عندما استدعى الادعاء العام البرازيلي فولكس فاجن دو برازيل للتحقيق في القضية قبل أسبوعين: "نستطيع أن نؤكد أننا نأخذ الأحداث الموصوفة في مزرعة ريو كريستالينو مأخذ الجد للغاية".

وأضاف المتحدث أنه لا يرغب في الإدلاء بمزيد من التصريحات نظرا للإجراء القانوني المحتمل في البرازيل.

وأوضح جارسيا رودريجز أن "ما حدث في المزرعة يمثل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وهذا أيضا بسبب استخدام العمل بالسخرة، وبعدما أصبحت المزرعة في ملكية فولكس فاجن، فإن الشركة تتحمل المسؤولية عن ذلك أيضا"، وتحدث عن وجود أماكن إقامة غير مريحة في المزرعة التي كانت معروفة باسم "مزرعة فولكس فاجن" في منطقة سانتانا دو ارجوايا بولاية بارا. وذكر أن العاملين لم يكن بمقدورهم مغادرة المزرعة.

وبحسب جارسيا رودريجز، تعد "مزرعة فولكس فاجن" واحدة من أكبر الشركات في منطقة الأمازون الريفية، وكانت مجموعة فولكس فاجن تسعى آنذاك إلى دخول عالم تجارة اللحوم.

وتأسست المزرعة المملوكة لفولكس فاجن، في السبعينيات وكانت تحظى بدعم الحكم العسكري الديكتاتوري، وكانت مساحتها تبلغ نحو 1390 كيلومتر مربع وكان يعمل بها نحو 300 عامل.

تجدر الإشارة إلى أن شركة فولكس فاجن دو برازيل لم تكن تقوم بشكل مباشر بتعيين العاملين المؤقتين الذين كانوا مسؤولين عن إزالة الغابة في المزرعة، والذين يأتون في صدارة المتهمين بالاستعانة بعمالة من الرقيق.