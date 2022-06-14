إصابة وزير الصحة الأمريكي بكوفيد-19 للمرة الثانية في أقل من شهر

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إصابة وزير الصحة كزافييه بيسيرا بكوفيد-19 اليوم الاثنين، وهي المرة الثانية التي يُصاب فيها في أقل من شهر.

وقالت سارة لوفينهايم المتحدثة باسم الوزارة في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية " ثبتت إصابة وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي كزافييه بيسيرا بكوفيد-19 بعد إجراء اختبار، وكان قد تم تطعيمه وتعزيزه بالكامل ضد الفيروس".

وأضافت أنه يعاني من أعراض خفيفة، وأنه سيواصل أداء واجباته كوزير للصحة عن بعد".

وأصيب بيسيرا سابقًا بكوفيد-19 في 18 مايو الماضي أثناء سفره في برلين قبل اجتماعات مجموعة السبعة لوزراء الصحة.

وفي الأسبوع الماضي، كان بيسيرا في لوس أنجلوس للمشاركة في قمة الأمريكتين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ولم يكن بيسيرا المسؤول الوحيد الذي جاءت نتيجة اختباره إيجابية في نفس العام، حيث كشف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الاثنين عن إصابته بفيروس كوفيد-19 للمرة الثانية هذا العام.