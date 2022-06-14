الولايات المتحدة تبحث مع الصين مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المُشترك

بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع مدير مكتب لجنة الشئون الخارجية الصيني "يانج جيتشي" مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائهما لمدة تزيد على 4 ساعات، حسبما كشف مسئول بالإدارة الأمريكية، ونقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم /الثلاثاء/.

وأكد سوليفان التزام الولايات المتحدة حيال سياسة "الصين واحدة"، معربًا عن : "مخاوفه الخاصة بالأعمال العدائية للصين في أنحاء مضيق تايوان".

وحذر من مساعدة الصين لروسيا في حربها بأوكرانياـ مؤكدا أنهم تبادلا تقييماتهما للعلاقات الأمريكية ـ الصينية، بما في ذلك تبادل الرؤى من قبل كل طرف إزاء الآليات المشتركة بين البلدين، واصفا الاجتماع بالودي والعميق والهام والبناء.