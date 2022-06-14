 البنك المركزي في بيرو يتوقع وصول معدل التضخم لذروته الشهر المقبل - بوابة الشروق
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البنك المركزي في بيرو يتوقع وصول معدل التضخم لذروته الشهر المقبل

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 14 يونيو 2022 - 9:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يونيو 2022 - 9:36 م

قال جوليو فيلاردي رئيس البنك المركزي البيروفي خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي بكندا اليوم الثلاثاء إن البنك يتوقع وصول معدل التضخم في بيرو إلى ذروته خلال يوليو المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن  فيلاردي القول إنه يتوقع نمو الاقتصاد خلال العامين الحالي والمقبل بمعدل 3.3% سنويا في المتوسط، مع وصول العجز المالي خلال العام المقبل إلى 2.2% من إجمالي الناتج المحلي، ووصول معدل الدين العام إلى 34.8% من إجمالي الناتج المحلي.

كما يتوقع فيلاردي وصول إنتاج النحاس في بيرو خلال العام الحالي إلى 2.5 مليون طن وخلال العام المقبل إلى 2.8 مليون طن.

ومن ناحيته قال وزير المالية البيروفي أوسكار جراهام  إن الاقتصاد سجل خلال الربع الثاني من العام الحالي نموا بمعدل 4.2% من إجمالي الناتج المحلي، في حين من المتوقع نموه بمعدل 3.6% خلال العام الحالي ككل.

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