أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعمل عن كثب مع شركائه الأوروبيين من أجل الإفراج عن 20 مليون طن من الحبوب الحبيسة في أوكرانيا لطرحها في السوق من أجل خفض أسعار الغذاء.

وقال بايدن - في مستهل كلمته بشأن التضخم أمام مؤتمر لاتحادات العمال في بنسلفانيا اليوم الثلاثاء - إن خطته للاقتصاد الأمريكي هو تحقيق تقدم استثنائي، وجعل أمريكا في وضع يمكنها من معالجة مشكلة هي الأسوأ في جميع أنحاء العالم، فيما عدا هنا، هي التضخم.

وأضاف بايدن "المشكلة هي أن الجمهوريين في الكونجرس يفعلون كل ما بوسعهم لوقف خططي من أجل تقليل التكاليف على الأسر العادية، لذلك خططي لم تنته ونتائجها لم تنته أيضا"، وتابع قائلا "عادت الوظائف، ولكن الأسعار لا زالت مرتفعة للغاية، انحسر كوفيد-19 ولكن أسعار الغاز ارتفعت."

وأوضح الرئيس الأمريكي أن خطته بسيطة، أولا، سيفعل ما بوسعه من أجل تخفيف تكاليف الغذاء والغاز، لافتا إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت.

وأكد أنه يعمل عن كثب مع شركائه الأوروبيين من أجل الإفراج عن 20 مليون طن من الحبوب الحبيسة في أوكرانيا لطرحها في السوق من أجل خفض أسعار الغذاء.

ولفت إلى أن الحرب الروسية لم تمح الثقافة الأوكرانية وتهلك الأشخاص وترتكب العديد من جرائم الحرب فحسب، بل منعت آلاف الأطنان من الحبوب الحبيسة في الصوامع جاهزة لكي يتم تصديرها ولكن لا يمكن خروجها من البحر الأسود لأنها قد تنفجر في المياه.

وأضاف أن لديه خطة إخراج هذه الحبوب من خلال دول أخرى عبر السكك الحديدية، مشيرا إلى أنه سيتم بناء صوامع مؤقتة على الحدود مع أوكرانيا من بينها بولندا لكي يتم نقلها من عربات لعربات أخرى ومن ثم عبر المحيط إلى أنحاء أخرى في العالم.