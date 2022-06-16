إير تشاينا توقع اتفاقا إطاريا لشراء حصة في شانج دونج أيرلاينز

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وقعت شركة الطيران الصينية أير تشاينا اتفاق نوايا مع مجموعتي شانج دونج أفياشن جروب وشانج دونج ستيل جروب لشراء حصة مسيطرة في شانج دونج أيرلاينز.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان موجه إلى البورصة الصينية القول إن أير تشاينا تعتزم شراء 66% على الأقل من أسهم شانج دونج أيرلاينز.

وتمتلك أير تشاينا حاليا 8ر22% من أسهم شانج دونج أيرلاينز بشكل مباشر و4ر49% من أسهم شانج دونج أفياشن جروب التي تمتلك 42% من أسهم شركة الطيران.

ووفقا للقواعد الحالية، فإنه في حال مضي الصفقة المقترحة قدما، سيتم تقديم عرض عام للاستحواذ.

في الوقت نفسه، لم تجر أير تشاينا عملية المراجعة والفحص المطلوب للشركة التي تسعى للاستحواذ عليها.

كما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الأطراف ذات الصلة بشأن النظام المحدد للصفقة المقترحة.