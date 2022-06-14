مسح حكومي ياباني: 25% من العزاب في الثلاثينيات يعزفون عن الزواج

أظهر مسح حكومي في اليابان، اليوم الثلاثاء، أن واحدا من بين كل أربعة من العزاب في الثلاثينات أعرب عن رغبته في عدم الزواج.

وأشار هؤلاء إلى مخاوف مثل فقدان الحرية وما يرتبط بالزواج من أعمال منزلية وأعباء مالية.

ووفقا لما أوردته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، تم نشر نتائج المسح المتعلق بالزواج والدخل في تقرير حكومي عن المساواة بين الجنسين، والذي أشار إلى أن عدد الزيجات في عام 2021 انخفض إلى نحو 514 ألفا، وهو الأدنى في عام واحد خلال فترة ما بعد الحرب، بحسب بيانات أولية.

وأشارت الحكومة، إلى أن أشكال الأسرة قد تنوعت نظرا لأنها تشمل المرتبطين بدون زواج أو المطلقين أو العلاقات العرفية، ودعت إلى تركيز السياسات والتدابير على الأفراد وليس على الأسر، بهدف مراجعة الخصومات الضريبية للأزواج، وأمور أخرى ذات صلة.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجري في الفترة ديسمبر - يناير، وشمل 20 ألف شخص في الفئات العمرية من العشرينات إلى الستينات، أن 6ر54% من الرجال و6. 62% من النساء في الثلاثينيات قد تزوجوا من قبل، وفقا للتقرير الحاصل على موافقة مجلس الوزراء.

ومن بين العزاب الذين لم يتزوجوا أبدا، قال 4. 46% من الجنسين في الثلاثينات إنهم يأملون في الزواج، في حين 5ر26% من الرجال و4. 25% من النساء إنهم يريدون البقاء بلا زواج.

وكان السبب الأكثر شيوعا بالنسبة للجنسين لعدم الزواج هو الرغبة في الاحتفاظ بالحرية.