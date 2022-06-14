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الكويت: 12 نائبا في مجلس الأمة يعلنون اعتصاما مفتوحا

مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي
الكويت - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 14 يونيو 2022 - 2:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يونيو 2022 - 2:19 م

أعلن 12 نائبا في مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، الاعتصام بالمجلس مع بدء جلسة المتقاعدين.

وقال النواب في تصريح صحفي اليوم: "رفضاً لتعطيل أحكام الدستور وشل الحياة السياسية والعبث بمقدرات الوطن والابتزاز السياسي، نبدأ نحن نواب مجلس الأمة اعتصامنا في البرلمان".

من جانبه، قال النائب ثامر السويط إن "النواب المعتصمين قرروا المبيت في مجلس الأمة حيث إننا نعيش فترة انقلاب على الدستور ولن نقبلب ذلك".

وأضاف: "اعتصامنا يهدف لإجبار السلطة على احترام الدستور وندعو الشعب الكويتي إلى التفاعل".

يذكر أن الحكومة الكويتية استقالت في 10 مايو الماضي، وكلف أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حكومة الشيخ صباح الخالد، المستقيلة، بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل حكومة جديدة إلا أن النواب المعتصمين يرون في تأخير تعيين حكومة جديدة تعطيلا لجلسات مجلس الأمة وعبثا بمقدرات الكويت.


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