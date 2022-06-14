روسيا تخفض شحنات الغاز عبر نورد ستريم بنسبة 40%

أعلنت شركة «جازبروم» الروسية، خفض شحنات الغاز عبر خط «نورد ستريم 1» بنسبة 40%، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «يورونيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وقالت الشركة الروسية، إن «قدرة نورد ستريم 1 مقيدة بـ 100 مليون متر مكعب يوميا»، لافتة إلى أن «القدرة المحددة لنورد ستريم 1 سببها نقص معدات توفرها شركة».

وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا إدانة عالمية وعقوبات قاسية كانت تهدف إلى التأثير على صندوق حرب موسكو، لكن تحليلا جديدا أظهر أن عائدات روسيا من النفط أكبر صادراتها، ارتفعت إلى مستويات قياسية في الأيام المئة الأولى من حربها على أوكرانيا، مدفوعة بمكاسب غير متوقعة من مبيعات النفط وسط ارتفاع الأسعار، وفقا لتقرير صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

وربحت روسيا عائدات من صادرات النفط والغاز والفحم بلغت على الأرجح 93 مليار يورو في أول 100 يوم من غزو البلاد لأوكرانيا، وفقًا للبيانات التي حللها مركز أبحاث الطاقة والهواء وهي منظمة مقرها في فنلندا.

وجاء نحو ثلثي هذه المكاسب، أي ما يعادل نحو 97 مليار دولار، من النفط، ومعظم الباقي من الغاز الطبيعي.