مخاوف من تضرر مئات الأسر جراء حرائق الغابات في باكستان

دمرت حرائق الغابات الأخيرة في باكستان الآلاف من الهكتارات من الغابات، ما أثار مخاوف من أن تتسبب في انعدام أمن غذائي لمئات العائلات التي تعتمد على عائدات محاصيل حبوب الصنوبر.

وذكر "الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة"، في باكستان، أن حريق غابات واحد في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد دمر نحو 840050 شجرة صنوبر على مساحة 1542 هكتارا. وتم إخماد الحريق بمساعدة إيرانية.

وقال عاصم جمال، المسؤول بالاتحاد، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الثلاثاء: "تواجه أكثر من 1500 أسرة، كانت تعتمد اعتمادا كليا على عائدات الصنوبر، خطر انعدام الأمن الغذائي".

ولفت إلى أن المتضررين "بحاجة إلى مساعدات غذائية ومساعدة من الحكومة لتوفير مصادر دخل بديلة لهم".

وفي إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد، دمر أكثر من 200 حريق، غابات ومراعي ماشية على مساحة 14 ألف فدان خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال حبيب الرحمن، المتحدث باسم الإدارة المعنية بالحياة البرية بالإقليم، إن سكانا محليين أضرموا عن عمد ما لا يقل عن 55 حريقا من بين إجمالي 210 حرائق، بعد شائعات بأن الحكومة ستصرف تعويضا عن كل شجرة.

وأضاف أنه تم إلقاء القبض على أكثر من عشرين شخصا لإضرامهم حرائق غابات.

وشهدت باكستان موجات متتالية من ارتفاع درجات الحرارة بدأت الشهر الماضي. وأشارت تقارير إلى أن درجات الحرارة وقت النهار أعلى بما يتراوح بين ست وتسع درجات عن المعدل الطبيعي. ووصلت درجة الحرارة في إقليم السند بجنوب البلاد إلى 49 درجة.

ولقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص، بينهم أطفال ورجل إطفاء، حتفهم جراء حرائق الغابات التي سببتها موجات الحرارة.