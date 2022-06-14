معرض فنى وأعمال نادرة فى احتفالية الخط العربى بأوبرا الإسكندرية

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء الإثنين، «صالون أوبرا الاسكندرية الثقافي» وذلك تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي مدير عام النشاط الفكري والثقافي بدار الأوبرا المصرية عن جماليات الخط العربي وذلك بمناسبة مرور 86 عامًا على إنشاء مدرسة محمد إبراهيم للخط العربي.



جاء ذلك بمشاركة كل من: الدكتور محمد حسن مدرس خطوط الوثائق والمخطوطات بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، ومحمد المغربي رئيس النقابة الفرعية للخطاطين بالإسكندرية، والمهندس بلال شرابية المشرف الفنى السابق على مدرسة محمد إبراهيم للخط العربي، وأدار اللقاء السيد عبد القادر.

في بداية الندوة قدم جمال بريقع مدير مدرسة الخط العربي بالإسكندرية التحية والشكر لدار الأوبرا المصرية لتنظيمها للندوة، ثم تحدث الضيوف عن تاريخ ونشأة ورسالة فنان الخط العربي الكبير محمد إبراهيم ثم واصلوا الحديث عن أنواع الخط العربي وأصوله وأشكاله في شرح مبسط على شاشة العرض.

وفي ختام الصالون قدمت فرقة نور للموسيقى العربية مجموعة من أغاني التراث.

وسبق الندوة معرضا فنيًا متميزًا للخط العربي ضم أعمال متميزة ونادرة لمؤسس المدرسة محمد إبراهيم وعرضت مجموعة من أدوات الخط العربي والكتابة القديمة مثل أدوات من الغاب الفارسي وسنون الريشة النادرة، كما عرض مجموعة نادرة من الأقلام المعدنية والمحابر التي تعود إلى الدولة العثمانية وبعض الأعمال لمعلمي وخريجي وطلاب المدرسة.

ويعد الخط العربي هو أحد ركائز ترسيخ الهوية البصرية العربية من خلال إحياء فنونه المختلفة، خاصة بعد أن تم إدراجه مؤخرًا على قائمة اليونسكو ضمن التراث غير المادي، فهو يشكل رمزا ثقافيا أساسيا في العالم العربي والإسلامي.

يشار إلى أن صالون الأوبرا الثقافي هو أحد الخطوات التي تتضمنها الرسالة التنويرية للأوبرا والهادفة إلى نشر الفنون والثقافة الجادة فى مختلف ربوع مصر، واستضافته للعديد من الرواد والقامات المصرية البارزة في مختلف المجالات.