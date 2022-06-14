تجديد حبس 5 متهمين في واقعة خطف مواطن بمدينة نصر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، حبس 5 متهمين بتهمة خطف مواطن، وذلك بسبب خلافات مالية بينهم.

كان قسم شرطة مدينة نصر أول تلقي بلاغا من من أحد المواطنين باختطاف شقيقه، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة من قِبل مجهولين وأغلق هاتفه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى تواجد المجني عليه مُحتجز بإحدى الشركات لتأجير السيارات الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المجنى عليه وبصحبته 5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة وبمواجهة اثنين من المتهمين أقرا بأنه نظراً لقيام المجنى عليه باستئجار السيارتين ملكهما دون سداد قيمتهما الإيجارية، وكذا فك جهاز التتبع منهما لمنعهما من تتبعه ما آثار حفيظتهما، فخططا لاستدراجه واختطافه لإجباره على إعادة السيارتين والتحصل منه على قيمتهما وبسؤال المجنى عليه أيد ما سبق واتهمهم باختطافه والتعدي عليه بالضرب فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.