إيطاليا توقع 6 اتفاقيات تعاون تنموية مع الحكومة الفلسطينية بقيمة 17 مليون يورو

وقعت إيطاليا 6 اتفاقيات تعاون تنموية مع الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بقيمة 17 مليون يورو، شملت قطاعات الصحة والسياحة والتشغيل والإحصاء ودعم القطاع الخاص.

جاء ذلك لدى استقبال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية نظيره الإيطالي ماريو دراجي، في مدينة رام الله.

وذكر بيان حكومي فلسطيني أنه تم خلال اللقاء بحث الملف السياسي والعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون وتأثير أزمة أوكرانيا على البلدين وقضايا الأمن الغذائي والطاقة.

وقال اشتية عقب اللقاء إنه تناول مع رئيس الوزراء الإيطالي "القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والحاجة إلى ملء الفراغ السياسي الذي تعيشه المنطقة الآن، و أطلعته على الإجراءات الإسرائيلية، سواء اجتياحات المسجد الأقصى المتواصلة وتصعيد وتيرة الاستيطان والاستعمار".

وتابع: "طالبت أن نعمل سويا من أجل حماية حل الدولتين وإنقاذه من الدمار الذي تسببه الإجراءات الإسرائيلية، وتمنيت منه أن تساعد بلاده فلسطين لإنجاز الانتخابات الفلسطينية للمجلس التشريعي بما يشمل مدينة القدس".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي التزام بلاده تجاه عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، وأن الحوار يجب أن يستمر، من أجل استعادة الثقة، وتقليل التوتر على كل المستويات.

وبحسب البيان شملت الاتفاقيات الموقعة، اتفاقية لصالح تعزيز الخدمات المتخصصة للإدارة السريرية لأمراض الدم النادرة في فلسطين بقيمة 2 مليون يورو، وأخرى من أجل تعزيز الخدمات الجراحية التخصصية لطب الأطفال في مستشفى حلحول بقيمة 8ر3 مليون يورو على مدة 3 أعوام.

كما تضمنت اتفاقية لصالح مشروع حفظ وإدارة تل السلطان (أريحا القديمة) بقيمة 4ر2 مليون يورو على مدار 3 أعوام، واتفاقية رابعة من أجل دعم إجراء التعداد الزراعي بقيمة 400 ألف يورو، واتفاقية خامسة لتعزيز الخدمات المتخصصة للإدارة السريرية لأمراض الدم النادرة في فلسطين، والاتفاقية السادسة تقديم قرض لصالح بنك الاستقلال بقيمة 5 مليون يورو، بفائدة صفرية.