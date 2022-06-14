 ضبط 14 طن قمح قبل تهريبها خارج الإسكندرية - بوابة الشروق
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ضبط 14 طن قمح قبل تهريبها خارج الإسكندرية

هدي الساعاتي
نشر في: الثلاثاء 14 يونيو 2022 - 5:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يونيو 2022 - 5:35 ص

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، بالاشتراك مع مباحث التموين من إحباط محاولة تهريب أقماح، تطبيقا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بحظر نقل الأقماح خارج المحافظة.

 
وقال محمد سعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه جرى ضبط سيارة نقل محملة بـ14 طن قمح محلي معبأة داخل أجولة بلاستيكية متجهة خارج المحافظة وتحمل ترخيص نقل محافظة البحيرة.

واضاف أنه جرى التحفظ على الأقماح المضبوطة والسيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على النيابة العامة.

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