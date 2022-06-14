كارمن سليمان: ممكن أجرب أغني شعبي

قالت المطربة كارمن سليمان إنها تعشق التجارب المختلفة في الغناء ودائما ما تسعى لتقديم كل ما هو جديد على السوق وهذا سبب اختلافها عن بقية المطربين.

وأضافت كارمن لـ "الشروق"، أنها من الممكن خلال الفترة القادمة أن تقوم بتجربة الغناء الشعبي والمهرجانات، ولكنها خائفة من ذلك بعض الشيئ، ولهذا ستقوم بعمل أغنية شعبي ولن تقوم بطرحها بالأسواق إلا بعد أن تتأكد أنها مناسبة لصوتها والجمهور.

واستكملت سليمان: "غناء المهرجانات حقق نجاحا كبيرة خلال الفترة السابقة وأنا من محبين هذا النوع من الأغاني ولكن الهادفة فقط، وأيضا أحب أغاني الراب فهي ستكون الأفضل في الفترة القادمة".

يذكر آخر أعمال الفنانة كارمن سليمان أغنية "لمعلوماتك" وحققت من خلاله نجاح كبير على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وصل إلى ثلاث ملايين مشاهدة على الأغنية.