انخفاض الأسهم الكورية الجنوبية لأدنى مستوى منذ 19 شهرا

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انخفضت الأسهم الكورية الجنوبية لأدنى مستوى منذ 19 شهرا اليوم الثلاثاء، لتمتد خسائرها لليوم السادس على التوالي، حيث يخشى المستثمرون من رفع البنك الاحتياط الاتحادي الأمريكي معدل الفائدة بنسبة أكبر من المتوقع ومن الركود الاقتصادي العالمي. كما استمرت العملة المحلية في التراجع أمام الدولار.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن مؤشر أسعار الاسهم المركب "كوسبي" خسر 11.54 نقطة أو 0.46% ليغلق عند 2492.97 نقطة.

وبلغ حجم التداول 661.21 مليون سهما بقيمة 9.80 تريليون وون (7.62 مليار دولار).

وباع المستثمرون الأجانب أسهما بقيمة 276.12 مليار وون، في حين قامت المؤسسات والمستثمرون بشراء أسهم بقيمة 184.65 مليار وون و38.68 مليار وون على التوالي.

وقد بدأ التداول على انخفاض، على خلفية تراجع الأسهم في بورصة وول ستريت الأمريكية.

وتتجه الأنظار لاجتماع بنك الاحتياط الاتحادي لتحديد سعر الفائدة الذي يستمر يومين ابتداء من اليوم الثلاثاء، حيث يتوقع البعض أن يرفع البنك المركزي معدل الفائدة بواقع 75 نقطة أساس لمواجهة التضخم المتزايد.