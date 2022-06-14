محافظ الإسكندرية: 440 حجزا إلكترونيا للشواطئ منذ بداية موسم صيف 2022

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن هناك 440 حجز إلكتروني عبر موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف خلال التشغيل التجريبي منذ بداية موسم صيف 2022.

وشدد على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة تفعيل الخدمات الإلكترونية تسهيلا على المواطنين ولضمان وصول الخدمات المقدمة بشكل عادل للجميع، مؤكدا أن تفعيل الخدمات إلكترونيا.

وناشد الشريف، في بيان، اليوم الثلاثاء، رواد الشواطئ سواء من أهالي عروس البحر المتوسط أو زوارها بالتسهيل على أنفسهم والحجز إلكترونيا لدخول الشواطئ عبر موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وقامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، بتفعيل منظومة الحجز الإلكتروني لدخول الشواطئ عبر الموقع الإلكتروني، وذلك بعد خضوعها للتشغيل التجريبي منذ بداية موسم الصيف وحتى الآن، حيث بلغ إجمالي عدد الحجوزات الإلكترونية لدخول الشواطئ 440 حجزا.

ومن جانبه، أوضح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن منظومة الحجز الإلكتروني لدخول الشواطئ يوفر لرواد الشاطئ حجز أماكنهم بالصفوف الأولى وطبقا لأولوية الوصول مما يسهل عليهم دخول الشواطئ والاستمتاع بها ويوفر لهم وقت وجهد كبير، وخاصة مع تزايد أعداد المصطافين في موسم الصيف.

وأشار إلى أن الموقع يتيح لرواد الشواطئ من التعرف على أسعار الشواطئ وعناوينها قبل الحجز، مؤكدا أنه يمكن التواصل مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في حالة وجود أي مشكلة على الشاطئ عبر الأرقام / 01270746490/ 01289252668.

وناشدت المحافظة المواطنين، الحجز إلكترونيا عن طريق التطبيق؛ توفيرا للوقت والجهد والتغلب على مشكلة الزحام.