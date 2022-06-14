 محكمة أوروبية: قانون روسيا المقيد للمنظمات غير الحكومية انتهاك لحقوق الإنسان - بوابة الشروق
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محكمة أوروبية: قانون روسيا المقيد للمنظمات غير الحكومية انتهاك لحقوق الإنسان

باريس (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 14 يونيو 2022 - 10:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يونيو 2022 - 10:50 م
قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكم اليوم الثلاثاء إن قانون روسيا خاصا بـ"العملاء الأجانب" ينتهك حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير.

وتصنف موسكو الأفراد والمنظمات التي تعارض الحكومة بأنهم "عملاء أجانب" لتجعل العديد منهم غير قادرين فعليا على العمل.

ويعني هذا الحكم الذي اصدرته المحكمة ومقرها مدينة ستراسبورج الفرنسية أنه يجب على روسيا أن تدفع لـ73 منظمة غير حكومية تقدمت بالدعوى القضائية نحو 02ر1 مليون يورو (06ر1 مليون دولار) تعويضا، فضلا عن رد تكاليف تبلغ قيمتها نحو 119 ألف يورو.

ومن المؤكد ان روسيا لن تدفع هذه المبالغ، نظرا لأن روسيا لم تعد تعترف بأحكام المحكمة.

وسنت روسيا قانونا في عام 2012 يجبر المنظمات غير الحكومية على التسجل "كعملاء أجانب" بسبب عمل يعتبر سياسي وإذا كانت تتلقى تمويلا من الخارج.

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