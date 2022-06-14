زيلينسكي يتعهد باستعادة شبه جزيرة القرم من روسيا

تعهد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أمام مواطنيه بأن كييف ستستعيد شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو مساء اليوم الاثنين من كييف إن "العلم الأوكراني سيرفرف مجددا فوق يالطا وسوداك، وفوق زنكوفي ويفباتوريا.. وبالطبع سنحرر أيضا القرم".

كما دعا الرئيس مواطني أوكرانيا إلى إبقاء الاتصال مع المناطق التي احتلتها روسيا من البلاد مثل دونيتسك وخاركيف. وأكد أنه سيتم تحرير هذه المناطق.

وقال زيلينسكي "ابلغوهم أن الجيش الأوكراني سيأتي بالتأكيد"، وأوضح أنه في الشرق في دونباس، يتعرض الجيش لضغوط وهو يحتاج بشكل عاجل إلى مدفعية حديثة من شركائه الأوروبيين.