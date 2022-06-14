ماكرون يلتمس من ناخبي الجولة الثانية تجنب جمود برلماني

التمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الناخبين قبل الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات البرلمانية التي تحل يوم الأحد المقبل أن يمنحوه أغلبية واضحة في فترة ولايته الثانية في المنصب.

وقال ماكرون اليوم الثلاثاء في باريس: "نحتاج إلى أغلبة صلبة لضمان النظام خارج حدودنا وداخلها. ليس هناك ما هو أسوأ من إضافة اضطراب فرنسي إلى الاضطراب العالمي".

وستحدد الجولة الثانية من التصويت يوم الأحد ما إذا كان ماكرون سيستطيع الاستمرار في الاعتماد على الأغلبية المطلقة لمعسكره المنتمي لتيار الوسط في الجمعية الوطنية.

ووضعت نتائج الجولة الأولى أغلبية ماكرون موضع الشك. وأشارت النتائج إلى تحقيق التحالف اليساري الذي تضافر ليعارض ماكرون مكاسب كبيرة.

وإذا كانت الأصوات في نهاية المطاف تكفى لأغلبية نسبية لحزب ماكرون، فسيضطر الرئيس والحكومة لطلب الدعم من معسكرات سياسية أخرى، مما سيقلص نفوذ ماكرون حيث لا تشيع في فرنسا الحكومات والائتلافات القائمة على اتفاقات التنازلات المتبادلة.