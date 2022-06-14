رئيس جامعة سوهاج يتابع انتظام أعمال الامتحانات بلجان كليتي التربية والحقوق

تابع الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، سير أعمال الإمتحانات بلجان كليتي التربية والحقوق، رافقه كلا من الدكتور خالد عمران عميد كلية التربية، والدكتور رابح رتيب القائم بأعمال عميد كلية الحقوق، والدكتور عماد صموئيل وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالباسط دياب وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وصبري محمد مدير عام رعاية شباب المركزية، وذلك بالحرم الجامعي الجديد.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، تزويد اللجان بوسائل الراحة لأبنائنا الطلاب من تكييفات ومراوح ومياه مثلجة، لمواجهة موجة الحر الشديدة التي تمر بها البلاد خلال هذه الفترة، مشيرا إلى حرصه على توزيع المياه بنفسه على الطلبة والطالبات، مضيفا أن الامتحانات تجري من خلال تطبيق إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على عدم انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، حيث تم مراعاة التباعد المكاني بين الطلاب، والتأكد من ارتداء الكمامة الطبية، وتوافر كميات كبيرة من المطهرات، وأجهزة قياس الحرارة .

وأضاف الدكتور خالد عبداللطيف عمران، أنه يؤدي الامتحانات هذا العام ١١٢٨٤ طالبا وطالبة بجميع فرق الكلية، موضحا أن الامتحانات بدأت ٣١ مايو الماضي وتنتهي ٧ يوليو القادم، وقد تم تقسيم اللجان على فترتين صباحية من ٩ إلى ١٢ ظهرا، ومسائية من ١ إلى ٤ عصرا، كما تم توزيع الطلاب على ٩٤ لجنة داخل ٣ مقرات امتحانية بمباني كليتي التربية والآداب وكذلك بالمخيم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور رابح رتيب، أن الامتحانات يؤديها ٩٥٥٤ طالبا وطالبة بجميع الفرق بالكلية، وتم توزيعهم على ٦٠ لجنة امتحانية، مضيفا أن الامتحانات بدأت يوم ٥ يونيو الجاري وتستمر حتى ٣ يوليو القادم.