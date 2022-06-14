وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو إلى تشكيل قوة إقليمية بقيادة واشنطن لمواجهة إيران

أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، دعا إلى تشكيل قوة إقليمية بقيادة الولايات المتحدة لمواجهة إيران، وذلك بحسب ما أفادته قنوات إخبارية، في نبأ عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وشهدت التصريحات والاتهامات بين إسرائيل وإيران تصعيدًا في الفترة الأخيرة. ففيما أعلنت الحكومة الإيرانية أن أمن الشعب الإيراني خط أحمر، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أن الذراع الطويلة لبلاده ستصل إلى كل من سيؤذي الإسرائيليين.

وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، لوسائل إعلام إسرائيلية، عن اعتماد بلاده لأسلوب جديد في حربها مع إيران، مطلقاً على الطريقة الجديدة اسم "استهداف رأس الأخطبوط".

وأشار إلى اتباع هذه الطريقة، بعد أن تبيّن أن الطرق السابقة لم تحقق أهدافها، والنتائج المرجوّة لمنع التمدد الإيراني.

ونقلت صحيفة «جورزاليم» الإسرائيلية عن (بينيت) قوله: «الصراع مع الأطراف والأذرع لم يعد يهمنا كما كان في السابق، من الآن هناك معادلة جديدة تعتمد على الحرب الصامتة التي تستهدف الرأس المدبر بشكل مباشر».

وتوالت الاغتيالات والحوادث الغامضة التي طالت شخصيات إيرانية كان آخرها عالما فضاء يعتقد أن تل أبيب وراءها، في ظل احتدام الحرب السرية بين طهران وتل أبيب، وتبادل الضربات والهجمات، على خلفية أزمة المفاوضات النووية المتعثرة.

ووفق صحف عربية صادرة اليوم الثلاثاء، تسعى طهران لتحويل تركيا إلى ساحة لتصفية الحسابات مع إسرائيل التي سارعت إلى دعوة مواطنيها لمغادرة تركيا تحسباً لأية هجمات إيرانية.