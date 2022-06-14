السعودية تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية

دعت السعودية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة استمرار وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقال مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف عبد العزيز الواصل، في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الانسان، خلال مناقشة تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن "تقارير الأمم المتحدة توثق بشكل مستمر معاناة الفلسطينيين والانتهاكات الصريحة التي يقترفها الاحتلال بحقهم".

ودعا الواصل إلى "التصدي لأي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية والاستمرار في بناء المستوطنات والاستعمال المفرط للقوة، وهدم المنازل واعتماد سياسات الإغلاق التي قيدت حركة الفلسطينيين للوصول إلى العديد من الخدمات مثل الصحة والتعليم" وفق ما نشرته وكالة الانباء السعودية"واس" اليوم الثلاثاء.